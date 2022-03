Borse, Milano apre in rialzo. Europee in lieve crescita. Sale petrolio

A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,46%. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente sono tutti in territorio leggermente positivo in avvio di giornata. Petrolio in rialzo: il Wti è a 96,51 dollari (+1,55%) mentre il Brent, dopo un picco poco oltre i 100 dollari al barile, è trattato a 99,81 dollari (+1,83%) ascolta articolo Condividi

Avvio in crescita per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,46%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,42%. Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente sono tutti in territorio leggermente positivo in avvio di giornata: Londra ha aperto in aumento dello 0,4%, Parigi dello 0,5% e Francoforte dello 0,3%. In rialzo anche Amsterdam (+0,8% in avvio), con Madrid che cresce dello 0,3%. Petrolio in rialzo in avvio di giornata: il Wti è a 96,51 dollari (+1,55%) mentre il Brent, dopo un picco poco oltre i 100 dollari al barile, è trattato a 99,81 dollari (+1,83%) (UCRAINA: LE NEWS LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

Le Borse asiatiche approfondimento Guerra Ucraina, Bce: crescita rallenta, inflazione in rialzo La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto rialzo, seguendo l'accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo il primo rialzo del costo del denaro in tre anni da parte della Federal Reserve Usa, con gli acquisti che si concentrano sul comparto che più dipende dalla sostenibilità dell'export in Giappone, mentre gli investitori continuano a monitorare l'evoluzione della guerra in Ucraina. L'indice di riferimento Nikkei è avanzato del 3,46%, a quota 26.652,89, aggiungendo quasi 900 punti. Hong Kong è salita di oltre cinque punti percentuali in chiusura della sua giornata. Più cauti i listini cinesi: Shanghai è cresciuta dell'1,3% e Shenzhen del 2,1%. Sulla stessa linea la Borsa di Seul, che ha concluso con l'indice generale in aumento dell'1,3% e il 'tecnologico' Kosdaq in aumento del 2,5%. In rialzo di un punto percentuale la chiusura della Borsa di Sidney.

Usa, messi in vendita 30 milioni di barili petrolio da riserve Intanto, il dipartimento dell'Energia Usa ha annunciato che tutti i 30 milioni di barili di petrolio proveniente dalle riserve americane sono stati messi in vendita per far fronte alle difficoltà dovute alla guerra della Russia in Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Si tratta di un'operazione in coordinamento con l'Agenzia internazionale per l'energia per un totale di 60 milioni di barili dalle riserve petrolifere strategiche americane messe a disposizione a prezzi competitivi dei 30 Paesi membri.