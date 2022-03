Borse, Milano e i mercati europei positivi. In calo petrolio e gas

Piazza Affari e i listini europei in rialzo, anche grazie alla discesa del prezzo del greggio e del gas. Prosegue la caduta libera del rublo sul dollaro. Male invece le Borse asiatiche ascolta articolo Condividi

Le Borse europee sono in rialzo nella prima seduta della settimana. I listini del Vecchio continente tentano di proseguire sulla strada del recupero, dopo i cali delle scorse settimane ed in un contesto di alta volatilità. Sotto i riflettori la guerra in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) e le trattative per porre fine al conflitto (INCONTRO USA-CINA A ROMA) mentre si è in attesa delle decisioni della Fed che arriveranno dalla riunione di mercoledì. Clima positivo sulle Borse mentre le materie prime invertono la rotta dopo le fiammate dei precedenti sedute. Avvio di seduta in rialzo per tutte le piazze, anche grazie al calo delle materie prime, tra cui il petrolio. Milano ha aperto con segno positivo e in mattinata guadagna il 2% a 23.539 punti. In positivo Francoforte (+2,5%), Madrid (+1,7%), Parigi (+1,1%), Londra (+0,3%).

Prosegue la caduta libera del rublo sul dollaro vedi anche Aumento prezzi, scende costo grano ma pasta e pane si pagano di più Ancora in caduta libera il rublo mentre prosegue la guerra in Ucraina e si inaspriscono le sanzioni della comunità internazionale a Mosca. Per un dollaro servono 125 rubli, mentre prima del conflitto era a quota 75. In avvio di contrattazione la moneta russa ha ceduto l’1,1%. Petrolio e gas In flessione l'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio in calo. Il greggio Wti scende a 104 dollari al barile (-4,2%), mentre il Brent si attesta a 108 dollari (-3,4%). In rialzo le utility (+0,75%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam il prezzo scende a 117 euro al Mwh (-10,8%). A Londra si attesta a 280 penny al Mmbtu (-10%). In calo anche le altre materie prime con l'oro che scende a 1961 dollari l'oncia.

Le Borse asiatiche vedi anche Carburanti, benzina e diesel alle stelle: le app che segnalano prezzi Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si registra un calo delle materie prime. Pesante la Cina che si trova a fare i conti con una recrudescenza del Covid-19, con le città di Shenzhen e Shanghai parzialmente bloccate per rallentare l'aumento dei contagi. Si guarda anche all'invasione della Russia in Ucraina in attesa dei nuovi negoziati e con l'arrivo di altre sanzioni da parte dell'Europa. Positiva Tokyo (+0,58%). Prosegue la svalutazione dello yen sul dollaro a 117,70, ai minimi in 5 anni. L'indice Composite di Shanghai cede il 2,60%, a 3.223,53 punti, mentre quello di Shenzhen segna un tonfo del 2,93%, attestandosi a quota 2.109,46. La Borsa di Hong Kong affonda coi timori del possibile delisting in Usa di alcune società cinesi finite nel mirino della Sec e il lockdown del vicino polo tecnologico di Shenzhen a causa del Covid: l'indice Hang Seng cede il 4,97%, a 19.531,66 punti, finendo sotto quota 20.000 per la prima volta da metà 2016.