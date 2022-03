Guerra Russia e Ucraina, come risparmiare su diesel e benzina

Il Sole 24 ore ha stilato una guida per limitare l’impatto sul portafoglio degli italiani. Indicazioni semplici per evitare di fermarsi troppo spesso al distributore

La benzina sopra la soglia dei 2 euro al litro, il gasolio vicino a quella quota. I prezzi che non accennano a diminuire e il portafoglio del consumatore che piange. Ecco allora alcuni consigli per risparmiare o almeno tentare di farlo.

Guerra in Ucraina, dal grano alla benzina: i rincari in Italia

Lo stile di guida

approfondimento

Carburanti, dal 2002 raddoppiati prezzi: quanto è costato l'aumento

Moltissime vetture hanno anche la configurazione che limita il consumo al massimo. Una modalità chiamata Eco con la quale l’acceleratore risponde in maniera molto graduale, la potenza del condizionatore viene limitata e il climatizzatore è messo in stand-by. Per consumare meno bisognerà accelerare gradualmente evitando allo stesso tempo brusche frenate e cambi di marcia inutili. Importantissimo anche mantenere andature costanti e utilizzare il cambio correttamente anche per rallentare. Come importantissimo è l’uso del condizionatore che non deve sottoporre il motore ad uno sforzo aggiuntivo.