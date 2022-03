2/11 ©Getty

Iacovoni (in foto) ha anche scritto che l’impegno per il 2022 sarà quello di “soddisfare tutti i potenziali investitori interessati al mercato del Debito Italiano, con strumenti solidi e diversificati per il pubblico nazionale ed internazionale, pensati per le esigenze degli investitori istituzionali, ma anche per il mercato retail, che continuerà a rappresentare un’area di attenzione che guiderà alcune delle scelte di gestione del debito anche per il prossimo anno”. Ecco i prossimi appuntamenti da segnare

Il rendimento del Btp a 10 anni supera l'1,7 per cento sulla scia della Bce