Il rendimento del Btp 10 anni supera l'1,7% sulla scia della Bce

Il rendimento dei titoli di Stato italiani è in deciso rialzo dopo la conferenza stampa della Christine Lagarde che - per la prima volta - non ha escluso un ritocco dei tassi di interesse nel 2022. Il Btp a 10 anni è passato dal 1,5 per cento a superare l'1,7. Un salto di circa 30 punti che si aggiunge al rialzo che era già avvenuto nei mesi per le mosse delle banche centrali e l'incertezza politica che è scemata dopo l'elezione del Presidente della Repubblica.

Gianluca Garbi (Banca Profilo) ha commentato la situazione a Sky TG24 Business, sostenendo di non essere «troppo preoccupato», visto che la Bce continuerà a rinnovare i titoli acquistati almeno fino al 2024.

