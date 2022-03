6/11 ©IPA/Fotogramma

Per esempio, possono essere previste riduzioni per le abitazioni con un unico occupante, per quelle usate solo per un periodo di tempo limitato e per case “inadatte all’alloggio”. La legge di stabilità 2020 ha inoltre introdotto un bonus per i beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza, così come per nuclei familiari numerosi o con Isee basso. Altroconsumo ricorda infine che il Comune può prevedere ulteriori riduzioni qualora non sia possibile procedere alla gestione dei rifiuti, sia per problemi logistici che dovuti a una calamità naturale

La guida di Altroconsumo