Tari, cambia la tassa rifiuti: tutte le novità del 2022

In particolare, tutte le gestioni "dovranno garantire specifiche modalità di rateizzazione tenendo conto in particolare delle famiglie vulnerabili". Arera ha previsto che la periodicità minima di riscossione sia almeno annuale e che sia concesso l’accesso alla rateizzazione ulteriore dei pagamenti per rate di importo minimo pari a 100 euro. La rateizzazione ulteriore è prevista per gli utenti che dichiarino di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico