Poste Italiane acquista il 100% di LIS per 700 milioni di euro

Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), attraverso la propria controllata PostePay S.p.A. (“PostePay”), ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di LIS Holding S.p.A. (“LIS”) da International Game Technology PLC (“IGT”) per un corrispettivo totale di €700 milioni, sulla base di un Enterprise Value di €630 milioni ed una cassa netta disponibile pari a €70 milioni. L’acquisizione verrà finanziata interamente con le risorse di cassa disponibili, grazie alla solida posizione di liquidità di Poste Italiane.