QUANDO SCADONO - I buoni per minori non hanno scadenza fissa, ma smettono di produrre interessi al compimento del 18esimo anno di età del beneficiario. Una volta maggiorenne, lo stesso beneficiario può chiedere la riscossione del titolo in un ufficio postale, portando con sé ricevuta cartacea del buono e un documento di identità valido. Dal giorno successivo alla scadenza, i buoni cartacei si prescrivono trascorsi 10 anni. Non così quelli dematerializzati, alla cui scadenza l’importo viene versato sul conto collegato