1/12 ©IPA/Fotogramma

A causa delle sanzioni imposte a Mosca per la guerra scatenata in Ucraina, rischiano di perdere profitti anche alcune Regioni italiane. I territori che sono i principali partner commerciali della Russia per valore di interscambio sono Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, seguiti da Piemonte e Marche

GUARDA IL VIDEO: Ucraina, Draghi a Zelensky: "Italia appoggia sanzioni"