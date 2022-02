Bloomberg: offerta di Iliad per 100% di Vodafone Italia

Iliad ha avanzato un'offerta per l'acquisto del 100% di Vodafone Italia. Lo afferma Bloomberg, che spiega di aver ricevuto una conferma in questo senso dall'amministratore delegato di Iliad, Thomas Reynaud. Vodafone, contattata dall'AGI, non ha rilasciato alcun commento.

I numeri di Vodafone

Vodafone ha generato in Italia nell'anno fiscale 2020/2021 (chiuso a marzo 2021) ricavi per 5,5 miliardi di euro, 2,1 miliardi di ebitda e 700 milioni di capex. Il primo semestre 2021/2022, invece, ha visto ricavi per 2,5 miliardi, un ebitda di 800 milioni (-11% anno su anno) e capex per 300 milioni. Vodafone ha una quota di mercato, in termini di linee, del 17% nel broadband fisso (contro il 42% di Tim, 15% di Fastweb e il 14% di Wind) e del 23% nel mobile (a fronte del 26% di Tim, del 27% di Wind e dell'11% di Iliad). Pur con risultati in calo, per effetto della pressione competitiva, gli analisti

di Equita si aspettano una valutazione di Vodafone Italia pari a "un multiplo di 7-8x EV/Ebitda ossia 11-13 miliardi o 11-13x EV/(Ebitda-Capex).