5/10 ©Ansa

BONUS ASSUNZIONI UNDER 36 – Si tratta di un esonero contributivo al 100% per un periodo che non può superare i 36 mesi. È riservato ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che non hanno ancora compiuto i 36 anni

Dal magazziniere aI system administrator: i lavori più richiesti nel 2022. LA CLASSIFICA