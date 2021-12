Il Superenalotto diventa irlandese: Flutter Entertainment compra Sisal

Flutter Entertainment, holding irlandese di bookmaker, acquisisce Sisal da CvC Capital Partners per Fund VI per un corrispettivo di 1,913 miliardi di euro. L'operazione si allinea "pienamente con la strategia del Gruppo di investire per costruire posizioni di leadership nei mercati regolamentati a livello globale", spiega la società in una nota.

Sisal impiega 2500 persone

Sisal nel 2021 prevede di generare una Ebitda di 248 milioni, di cui il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto da una combinazione di operazioni di vendita al dettaglio e di lotteria. Circa 90% dell'Ebitda di Sisal per il 2021 è generato in Italia, mentre il resto proviene dalle operazioni in Turchia e in Marocco. Il business impiega oggi circa 2.500 persone.

Flutter sale in Borsa (+2,7%)

Flutter Entertainment sale in Borsa a Londra dopo l'acquisizione di Sisal Con l'acquisizione la società irlandese prevede numerose sinergie ed un incremento della sua posizione di mercato. A Londra il titolo è in rialzo del 2,7.