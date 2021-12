Pensioni, incontro sindacati-Draghi: discuteremo riforma legge Fornero

Si è concluso nel pomeriggio l'incontro tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sulle pensioni. Il faccia a faccia, a palazzo Chigi, è durato poco più di un’ora. Il premier ha confermato alle sigle sindacali l'impegno ad avviare il confronto con tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. Si partirà dopo Natale e domani arriverà il calendario dal governo. Al tavolo di confronto hanno preso parte, per l'esecutivo, anche i ministri dell'Economia Daniele Franco, quello del Lavoro Andrea Orlando quello della Pa Renato Brunetta, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

Landini pone anche la questione sicurezza sul lavoro

Il segretario generale della Cgil è apparso piuttosto soddisfatto: “Oggi siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero. Cosa mai avvenuta prima in questi 10 anni". Landini auspica un confronto "vero, e non come avvenuto sul fisco". E ha anche “posto la questione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche dopo il tremendo incidente di Torino. È un tema che si intreccia con appalto e subappalto, in una logica che va assolutamente cambiata. Abbiamo ottenuto nel pubblico che quando si appalta qualcosa bisogna applicare le stesse tutele, in tutto il settore privato questa stessa regola non c'è".