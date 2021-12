7/15 ©IPA/Fotogramma

L’opzione di pensionamento anticipato dovrebbe essere prolungata anche per il 2022, elevando tuttavia l’età a 64 anni (Quota 102). Secondo l’Ocse, Quota 100 “ha facilitato l’accesso ai diritti pensionistici”. In precedenza, si poteva andare in pensione prima di quanto previsto solo se si erano versati 42,8 anni di contributi per gli uomini e 41,8 anni per le donne. Oltre all’Italia, è solo la Spagna a permettere, prima di aver raggiunto l’età legale per le pensioni, di accedere a diritti previdenziali pieni con meno di 40 anni di contributi