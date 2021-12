Lotteria degli scontrini, estrazioni del 9 dicembre: ecco i vincitori

Sono stati estratti i tagliandi vincenti sia per le spese effettuate con moneta elettronica - e poi registrate - da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre, sia per quelle del mese di novembre. I codici fortunati

L’estrazione mensile prevede 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Ecco i 10 scontrini vincenti dell’estrazione mensile N° 37 - 2021 del 09/12/2021:

L’estrazione settimanale del 9 dicembre

L’estrazione settimanale prevede 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti, più altri 25 premi ogni settimana da 10.000 euro per gli acquirenti e 25 premi da 2.000 euro per gli esercenti. Ecco i 15 codici vincenti dell'estrazione settimanale N° 36 - 2021 del 09/12/2021:

Data Id scontrino Importo

02/12/2021 0855-0016 96MKR008911 68.75

29/11/2021 1589-0107 99MEY040601 26.6

03/12/2021 1095-0053 96SRT000438 05050001 76.02

04/12/2021 0777-0239 2CMQP251450 67.7

29/11/2021 0390-0056 3BSDP001946 50020001 14.29

30/11/2021 0766-0002 99MEX047994 95.0

29/11/2021 0943-0053 3BSDP000252 00100001 299.0

30/11/2021 0500-0122 8AMTN023683 25.24

04/12/2021 0984-0284 3BIWB004520 78.91

04/12/2021 2083-0160 99MEX002081 96.85

30/11/2021 1028-0020 96MK3007965 83.45

29/11/2021 1004-0008 99MEX200780 34.0

03/12/2021 0553-0037 99SEA002324 11320011 142.24

04/12/2021 0896-0007 72MU4010930 17.56

04/12/2021 0809-0045 99MEX027565 41.99

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi:

Data Id scontrino Importo