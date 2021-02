Al via la lotteria scontrini: come funziona e le date di estrazione

Parte il programma del governo per incentivare gli acquisti con strumenti elettronici. Premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori, mentre quelle mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese e quelle settimanali ogni giovedì da giugno. A inizio 2022 quella annuale che prevede un premio da 5 milioni. Si può partecipare con acquisti di almeno un euro e si ha diritto a un biglietto virtuale per ogni euro speso