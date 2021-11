Tim, Gubitosi si fa da parte: deleghe a Labriola e Rossi

Nel cda straordinario, durato 6 ore, Gubitosi ha rimesso le deleghe da amministratore delegato e direttore generale, come aveva preannunciato. Per sbloccare il dossier Kkr, il ruolo di dg va a Pietro Labriola, già ceo di Tim Brasile, affidandogli anche il mandato di aprire la data room e trattare con il fondo americano. Al presidente Salvatore Rossi sono state attribuite responsabilità e deleghe relative a diversi settori Condividi

È durato 6 ore il cda straordinario di Tim. Una lunga riunione, durante la quale Luigi Gubitosi ha rimesso le deleghe da amministratore delegato e direttore generale. Sul tavolo del board anche il nodo dei conti e delle strategie per far ripartire il gruppo. Gubitosi ha fatto il passo indietro che aveva preannunciato, non ha rassegnato le dimissioni ma è questa la soluzione trovata per sbloccare il dossier Kkr. Pietro Labriola diventa il nuovo direttore generale della società e manterrà la carica di CEO della controllata Tim in Brasile. Avrà il mandato di aprire la data room e trattare con il fondo americano. Al contempo al presidente Salvatore Rossi sono state attribuite responsabilità e deleghe "relative a Partnership&Alliances, Institutional Communications, Sustainability Projects & Sponsorship, Public Affairs, nonché la responsabilità di gestione degli assets e delle attività di Tim di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale".

Cosa sta succedendo leggi anche Tim, Gubitosi: Kkr? Pronto a passo indietro per agevolare operazione Già nel novembre 2018 si era verificato un caso simile, in quel caso era stato il Cda - motu proprio - a revocare, con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato, tutte le deleghe conferite ad Amos Genish assegnandole provvisoriamente al presidente Fulvio Conti. Oggi per cooptare un nuovo ad servirebbe il passo indietro di qualcuno e Vivendi potrebbe chiederlo a uno dei suoi 5 rappresentanti. La data room invece, secondo le considerazioni che ha esposto Gubitosi potrebbe aprirsi già lunedì e ci si aspetta che al termine del cda vengano anche nominati gli advisor. “È urgente - ha detto Gubitosi ai consiglieri nella lettera in cui preannunciava il passo indietro, ed è probabile che abbia ribadito la sua posizione anche nel corso della riunione - nominare i consulenti finanziari e approvare la immediata concessione di un periodo di tempo ragionevole per effettuare una limitata due diligence su documenti ed informazioni accettabili per il Consiglio. Tecnicamente potremmo essere pronti a una data room in 48/72 ore" che potrebbe essere limitata solo ad alcuni documenti. Le 4 settimane previste dalla manifestazione di interesse serviranno viceversa al Cda, e in particolare agli indipendenti, per farsi un'opinione e dare un parere sulla proposta.