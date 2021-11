Tim, Gubitosi: Kkr? Pronto a passo indietro per agevolare operazione

L'Ad dell’azienda di telefonica, con una lettera al Cda, si dice pronto a mettere a disposizione le sue deleghe con l'obiettivo di accelerare la valutazione della non binding offer di Kkr arrivata alla fine della scorsa settimana. E sulle accuse nei suoi confronti di interesse nella trattativa spiega: "Sono false e fuori luogo" Condividi

Luigi Gubitosi è pronto al passo indietro in vista della trattativa Tim-Kkr. L'Ad dell’azienda di telefonica, con una lettera al Cda, si dice pronto a mettere a disposizione le sue deleghe con l'obiettivo di accelerare la valutazione della non binding offer di Kkr arrivata alla fine della scorsa settimana.

Gubitosi: Kkr? Accuse verso di me false approfondimento Tim, perché il fondo Kkr vuole comprare l’operatore telefonico Gubitosi parla delle accuse nei suoi confronti di un interesse diretto nell’offerta di Kkr: "Le non troppo velate accuse che mi sono state rivolte in relazione alla mia presunta vicinanza a Kkr, oltre ad essere totalmente fuori luogo e false come ho ripetutamente fatto presente, non devono essere utilizzate strumentalmente per rallentare il processo di esame della indicazione di interesse, tentativo dal quale mi dissocio in modo netto", scrive Gubitosi. E sui consiglieri indipendenti di Tim spiega: "Hanno un ruolo fondamentale in quanto il Consiglio, a tempo debito, dovrà sulla base del lavoro degli amministratori indipendenti, emettere un comunicato che conterrà una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'Offerta potrà avere sugli interessi della società, sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi", sottolinea Gubitosi.

Gubitosi: Pronto a mettere a disposizione le mie deleghe approfondimento Tim, ecco chi sono i protagonisti del risiko "Al fine di favorire il processo decisionale da parte del Consiglio, metto a disposizione del Cda le deleghe che mi avete conferito, per vostra opportuna valutazione. Se questo passaggio consentirà una più serena e rapida valutazione della non binding offer di Kkr, sarò contento che sia avvenuto". Poi, sulla non binding offer di Kkr, conclude: “È urgente nominare i consulenti finanziari e approvare l'immediata concessione di un periodo di tempo ragionevole per effettuare una limitata due diligence su documenti ed informazioni accettabili per il Consiglio. Tecnicamente potremmo essere pronti a una data room in 48/72 ore".