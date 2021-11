Inquinare in Europa costa sempre di più: Ets raggiungono nuovo record

Non solo gas e petrolio. Ad aumentare, anche il prezzo dei permessi a inquinare (i cosiddetti "Ets") che è arrivato ai massimi storici, toccando i 75 euro per tonnellata. Laura Cozzi, chief energy modeler per l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), spiega a Sky TG24 Business le ragioni di questo record. IL VIDEO Condividi

L'onda lunga della Cop26 non si arresta. Il mercato degli Ets, il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (Ue), ha raggiunto il prezzo record di 75 euro a tonnellata di CO2. Si tratta del meccanismo che impone alle aziende più inquinanti di pagare per le emissioni che producono. "Questa crescita dei prezzi dell'Ets è dovuto al successo di Glasgow, c'è un'aspettativa degli investitori che il prezzo dell'anidride carbonica (Co2) continui ad aumentare perché c'è una credibilità delle misure di abbattimento delle emissioni. D'altro canto, non dimentichiamoci che ci troviamo ad affrontare dei prezzi del carbone altissimi: questi prezzi della CO2 stanno cercando di limitare l'uso del carbone per favorire quello del gas". Così Laura Cozzi, chief energy modeler per l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), a Sky TG24 Business.

Sebbene siano in molti a ritenere l'esito della conferenza deludente, l'esperta sottolinea che "a Glasgow, per la prima volta, i governi di tutto il mondo si sono prefissati dei target, con un outlook che vede da un lato uno scoppiamento tra crescita economica ed emissioni di CO2, che dovrebbero scendere, dall'altro un aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi". Come si traducono questi obiettivi nel breve periodo? "Significa che gli investimenti in energie rinnovabili, in efficienza energetica, in elettrificazione sono destinati a crescere in maniera molto forte".