Rinnovabili preferite a petrolio e gas dagli investitori

Gli investitori credono nella transizione energetica. Ed è anche grazie a loro che "quest'anno, per la prima volta nella storia, l'investimento globale in energie rinnovabili sarà più alto di quello in gas e petrolio", sostiene a Sky TG24 Business Michele Della Vigna, Global Investment Research di Goldman Sachs. Il colosso banacario americano ha pubblicato uno studio che evidenzia come le proposte degli azionisti su temi climatici siano quasi raddoppiate dal 2011 a oggi (dal 20% a quasi il 40%) e come i voti favorevoli su queste proposte siano addirittura triplicati. È il segno di un cambiamento che ha investito tutto il mercato dei capitali, ormai parte attiva nel processo di transizione energetica. "C'è stato un ruolo veramente rivoluzionario dei mercati del capitale rispetto a questa spinta a un'economia che può diventare neutrale dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica e tutto questo arriva con l'enorme concentrazione sulla sostenibilità di buona parte degli investitori a livello globale, ma soprattutto in Europa", prosegue Della Vigna.