Rinnovabili, Tabarelli: "Attenzione a buttar via i vecchi sistemi"

Dopo che il Presidente russo, Vladimir Putin, ha ordinato al colosso energetico Gazprom di inviare gas in Europa nel prossimo mese, i prezzi sono leggermente scesi, attestandosi intorno ai 75/80 euro per Megawatt ora. Basterà?

Una boccata d'ossigeno, quella tirata dai mercati dopo l'apertura del Cremlino. Ma le fiammate delle scorse settimane potrebbero non essere un ricordo . A Sky TG24 Business , Davide Tabarelli , Presidente di NE Nomisma Energia, si dice pessimista: "Siamo ancora su valori 7 volte superiori alla media del 2020. Si tratta di prezzi, poi, che non sono stati scontati nelle bollette e nel tasso d'inflazione".

Secondo l'esperto, quando si parla di approvvigionamento energetico, l'Italia (ma non solo) sconta uno scollamento tra ambizioni e realtà: "Le aspirazioni ambientali impediscono investimenti nei fossili. La politica obbliga a non puntare sul gas o sul petrolio, i cui prezzi inevitabilmente aumentano perché la domanda va in un'altra direzione rispetto a quello che viene annunciato con tanta facilità e superficialità".

Quale soluzione, dunque? Per Tabarelli, "continuare sulla strada che abbiamo intrapreso da oltre un secolo, quella del miglioramento, dell'efficienza energetica, dell'elettrificazione. Ma attenzione a buttare via i vecchi sistemi perché le alternative di cui parliamo da cinquant'anni non ci sono. Abbiamo ancora bisogno dei fossili".



