Lagarde: "Inflazione sarà sotto 2%". Gli esperti temono quarta ondata

Per avere un normale livello dei prezzi bisognerà aspettare "la fine del primo semestre, se non il secondo. Bisogna vedere anche cosa farà la crescita economica. Adesso siamo tutti ottimisti da questo punto di vista, ma bisogna tenere un faro acceso sugli accadimenti a livello di pandemia. Purtroppo, non tanto in Italia, dove comunque si vede un aumento, ma in Europa si assiste a una sorta di quarta ondata dei contagi che potrebbe portare a decisioni che soltanto un mese fa non erano ipotizzabili". Così Luciano Turba, di Assiom Forex, a Sky TG24 Business, dopo le parole incoraggianti pronunciate da Christine Lagarde, presidente della Bce, davanti al Parlamento europeo. La numero uno dell'istituto ha fatto sapere che i tassi di interesse non sono destinati ad aumentare nel 2022, che prevede i prezzi dell'energia in calo nella prima metà del 2022 e che, nel complesso, l'aspettativa è per un'inflazione che, nel medio periodo, resterà al di sotto del target del 2%.