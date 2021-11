Inflazione Usa record dal 1990, ma primi segni di rallentamento

I prezzi negli Stati Uniti sono cresciuti a ottobre del +6,2 per cento rispetto all'anno scorso, il più forte aumento negli ultimi trent'anni. Anche in Germania l'inflazione è ai massimi da decenni. Le cause sono il rimbalzo economico, le strozzature del commercio internazionale e il caro energetico in corso. Secondo Antonio Cesarano (Intermonte Sim) ci sono però anche dei primi possibili segnali di rallentamento. Guarda nel video un estratto del suo intervento a Sky TG24 Business.