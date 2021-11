Banche, Massiah (ex Ubi): "Stop oligopoli, concorrenza è importante"

"I nostri istituti oggi hanno coefficienti patrimoniali all'altezza e competitivi con quelli delle altre banche europee", sostiene Victor Massiah, docente di Scienze Bancarie all'Università Cattolica ed ex amministratore delegato di Ubi Banca, a Sky TG24 Business. Poi, l'allarme: stop al ricorso eccessivo a processi di acquisizione e fusione. "Ci saranno ulteriori aggregazioni - prosegue - ma dopodiché fermiamoci: la concorrenza è altrettanto importante. Se creiamo oligopoli, questo non è nell'interesse dei clienti. Le banche internazionali che si fanno concorrenza su diversi Paesi non ci sono veramente: la competizione è nazionale". D'altronde, già nel 2020 il manager ex Ubi - di fronte alla proposta di acquisizione da parte di Intesa San Paolo - si era detto contrario.

"Il sistema bancario attualmente ha una forza relativa di gran lunga superiore a quella di prima. Attendevamo uno tsunami dal Covid-19, che per fortuna non è arrivato", ha continuato Massiah. "Merito - a suo dire - di privati, imprese, banche e Governo".

Secondo i dati di Banca d'Italia, dal 2015 al 2020 il numero di istituti nel nostro Paese è diminuito di 169 unità (da 643 a 474). Accanto a ciò, nei primi 9 mesi di quest'anno sono state completate 817 operazioni (30% in più rispetto a settembre 2020) per un valore di 71 miliardi di euro (144% in più in confronto al 2020). Numeri che risentono, stando a Kpmg, della campagna di vaccinazione e della ripresa economica.