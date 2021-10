Mps, gli esperti avvertono: "Sui crediti deteriorati risposte rapide"

Tra i problemi che l'istituto senese dovrà affrontare spicca la gestione dei crediti Npl, ossia i prestiti che le banche hanno erogato ma che rischiano di non riscuotere. Saranno appetibili per il mercato?

Il futuro del Monte passa anche per la qualità dei suoi crediti deteriorati. E fintantoché questi non saranno ceduti o svalutati, il dubbio se si tratti di perdite o meno resterà. "C'è un tema di prezzo, bisogna vedere qual è il loro valore e la loro recuperabilità", chiarisce Fabio Bianchini, Responsabile Utp di Neprix, a Sky TG24 Business. "Al momento - spiega l'esperto - ci sono 4,2 miliardi di Npl con una copertura del 46.9% e 15 miliardi di Stage 2 [crediti in bonis che mostrano segni di deterioramento, ndr] con una copertura intorno al 3,2%".

Occhi puntati sulle reazioni del mercato, anche se il tema appare più spinoso. Per Bianchini, "a prescindere se questi Npl siano appetibili o meno, l'importante è che le aziende che si trovano dietro di essi abbiano delle risposte rapide. Quello che non possiamo permetterci, a livello sistemico, sono dodici, ventiquattro o diciotto mesi di stasi, in cui queste imprese non hanno risposte: la stasi porterebbe al loro deperimento".