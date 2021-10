Mps, l'incognita che preoccupa i mercati

Le trattative per l'acquisto del 68% dell'istituto senese da parte di Unicredit si sono arenate. Cosa accadrà adesso? E perchè la vicenda potrebbe durare a lungo? IL VIDEO

"C'è un aspetto da tenere in considerazione: i rapporti Roma-Bruxelles". A Sky TG24 Business, Fabrizio Massaro, del Corriere della Sera analizza un elemento che potrebbe complicare ulteriormente l'annosa vicenda di Mps.

Secondo l'accordo con Bruxelles, il governo italiano ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per trovare un nuovo acquirente per l'istituto. E adesso che la trattativa con Unicredit si è interrotta, Palazzo Chigi potrebbe richiedere una proroga. Un'ipotesi, però, non di facile realizzazione: "Bisognerà vedere - prosegue Massaro - quanto la Commissione europea accetterà quello che continua a essere un aiuto di Stato e quindi una situazione eccezionale".

