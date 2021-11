4/11 ©Ansa

Rispetto a settembre 2020 diminuisce di conseguenza sia il numero di chi è in cerca di lavoro (-9,1%, per un totale di 230mila unità) sia degli inattivi tra i 15 e i 64 anni, ossia di chi non lavora né è in cerca di un lavoro (-2%, 280mila unità). Entrambe le categorie, sottolinea l’Istat, erano aumentate “in misura eccezionale all’inizio dell’emergenza sanitaria” da Covid-19

Lavoro, 85% persi posti ad agosto riguarda le donne