Lavoro, Cgil: "5 milioni hanno salari sotto i 10mila euro l'anno"

E' quanto emerso durante la presentazione del rapporto della Fondazione Di Vittorio-Cgil su "Salari e occupazione". Nel 2020 i salari sono calati del -5,8%. Siamo i peggiori in Ue Condividi

In Italia nel 2019, prima della pandemia, circa 5 milioni di persone avevano un salario effettivo non superiore ai 10 mila euro lordi annui, tutte con "discontinuità lavorativa". Oggi risultano circa 3 milioni di precari e 2,7 milioni di part-time involontari (ovvero che lavorano a tempo parziale non per scelta) che si aggiungono a 2,3 milioni di disoccupati ufficiali. E' quanto emerso durante la presentazione del rapporto della Fondazione Di Vittorio-Cgil su "Salari e occupazione”.

I salari dei dipendenti a tempo pieno Nel 2020, con l'esplodere della pandemia, il salario medio di un dipendente a tempo pieno in Italia è diminuito del 5,8% rispetto al 2019, con una perdita in termini assoluti di 1.724 euro nell'anno. Il calo più ampio registrato nell'Ue (-1,2% in media) e nell'Eurozona (-1,6%). Il ricorso alla cassaintegrazione e ai Fondi di solidarietà ha tuttavia più che dimezzato la riduzione del salario medio annuale che così "integrato" si è fermata a 726 euro in meno (-2,4%). Fondamentale anche il blocco dei licenziamenti e gli ammortizzatori sociali.

I salari dei part-time Anche il salario dei part-time italiani è percentualmente più basso della remunerazione part-time nella media dell'eurozona: oltre il 10%. La percentuale di part-time involontario in Italia è la più alta a livello europeo: nel 2020 arriva a segnare il 66,2% sul totale degli occupati a tempo parziale, contro il 24,7% dell'Eurozona.

Il tasso di disoccupazione “sostanziale” Altro dato è quello relativo al tasso di occupazione sostanziale. Durante la presentazione del Rapporto è stato ricordato come il cosiddetto tasso di disoccupazione "sostanziale" calcolato dalla Fondazione Di Vittorio nel 2020 risulti pari al 14,5% rispetto al 9,2% del tasso di disoccupazione ufficiale, che corrisponde a quasi 4 milioni, un numero che ai 2,3 milioni di disoccupati aggiunge coloro che sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano perché sono scoraggiati, bloccati per la cura di figli o anziani o sono sospesi, in attesa di riprendere l'attività.