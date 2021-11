Enel prima fra i big di industria e servizi. Domina l'energia

E' ancora Enel la prima tra le società industriali, con Eni che la segue al secondo posto. Mentre fra le banche Intesa Sanpaolo supera Unicredit per attivo tangibile. Come racconta la classifica 2020 delle migliori 20 società industriali e servizi, è evidente l'impatto della pandemia per queste aziende. Infatti guadagna una cinquantina di posizioni ed è 15esima in Italia Italpreziosi, grazie al trading del super bene rifugio (l'oro); inoltre fanno balzi importanti due catene del discount, Eurospin e Lidl, rispettivamente 18esima e 20esima. Lo riporta lo studio dall’Area studi Mediobanca nella 56esima edizione del rapporto sulle «Principali società italiane», che indica nel 2020 un calo di fatturato di industria e servizi dell’11,7% e prevede un incremento dell’8% quest’anno e del 6,5% nel 2022.