Whirlpool, azienda conferma licenziamenti: lettere dal 22 ottobre

L'azienda, dopo un lungo confronto al Mise, ha ribadito "la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". La società mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. E conferma gli incentivi all'esodo o il trasferimento di tutti i dipendenti presso lo stabilimento in provincia di Varese. I sindacati: "Sbattuta la porta in faccia ai lavoratori"

"Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Con una nota diffusa in nottata al termine dell'incontro con i sindacati, l’azienda ha comunicato la decisione. La società mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. E conferma gli incentivi all'esodo nella misura di 85.000 euro o il trasferimento di tutti i lavoratori presso l'unità di produzione di Cassinetta di Briadronno in provincia di Varese nonché la disponibilità a proseguire la trattativa per il trasferimento di asset.

Licenziamenti confermati leggi anche Whirlpool Napoli, nessuna lettera di licenziamento fino al 22 ottobre "Pur riconoscendo gli sforzi profusi dal Governo e dalle Regioni per trovare una soluzione idonea per consentire una nuova missione industriale al sito di Napoli" la società, si legge nella nota, considera "i progetti presentati ancora in una fase non compatibile con le esigenze tempistiche espresse dalla Società". La Società quindi considera "il procedimento di licenziamento concluso il 15 ottobre senza alcun accordo”. La fumata nera L’esito della vertenza del sito Whirlpool di Napoli è arrivato dopo un confronto al Mise di oltre 17 ore, con cui si è cercato di arrivare ad un accordo che sventasse il licenziamento e profilasse una possibile ricollocazione dei 340 lavoratori e un nuovo disegno industriale per lo stabilimento di via Argine. Governo e azienda infatti non hanno trovato un'intesa e a notte fonda la multinazionale americana ha annunciato la chiusura della procedura di licenziamento collettivo che scadeva ieri. I tempi di composizione e realizzazione dell'hub di mobilità sostenibile cui sta lavorando un Consorzio di 7 aziende individuate da Invitalia prevedono una operatività del progetto industriale non prima del 15 dicembre. Le lettere di licenziamento che sarebbero dovute partire oggi restano comunque congelate fino al 22 ottobre prossimo per effetto del rinvio da parte del tribunale di Napoli della discussione del ricorso presentato dai sindacati contro l'attività antisindacale di Whirlpool per quella data, accolta dall'azienda che si è impegnata a non procedere ai licenziamenti. Neanche gli interventi dei ministri Giorgetti e Orlando, chiamati dai sindacati, hanno potuto evitare il mancato accordo.