3/10 ©Ansa

La rivalutazione della pensione non sarà uguale per tutti, ma varierà a seconda della fascia di appartenenza di ciascun pensionato. Secondo alcune stime circolate in queste ore e stando a quanto riportato da Il Messaggero, è in arrivo un extra di circa 300 euro all’anno per chi oggi incassa intorno ai 1.500 euro al mese (quindi pari a tre volte l’assegno minimo erogato dall’Inps)