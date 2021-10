Saie Bari 2021, la nuova edizione della fiera dedicata al Superbonus

Al convegno inaugurale hanno partecipato anche Raffaele Piemontese, vice presidente della Regione Puglia e Alessandro Ambrosi, presidente Nuova Fiera del Levante. È stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi previsti nella fiera. Al centro della discussione ci sarà il Superbonus. Secondo i dati elaborati dall’Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 46.195 per un valore di €7,5 miliardi. Tra le regioni che contano il più alto valore di operazioni la Lombardia è quella che spende di più: 1,127 miliardi di euro. Un periodo di svolta per il mercato edilizio italiano. Nel secondo trimestre del 2021, gli investimenti nelle costruzioni sono cresciuto del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tutti i dati registrano un valore positivo: dai finanziamenti in edilizia non residenziale, ai mutui destinati alle famiglie.

Una manifestazione storica, ma innovativa

“Inaugurare la nuova edizione di Saie in questo contesto di crescita ci dà grande entusiasmo”, ha dichiarato Ivo Nardella, presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, “la nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta per il settore non solo una vetrina per farsi conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi”. Il prossimo futuro, però, offre sfide nuove e impegnative. Come la lotta al cambiamento climatico: “Per questo abbiamo creato una manifestazione innovativa, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità“, afferma Nardella. Il presidente Ance Puglia, Nicola Bonerba, sottolinea il ruolo del Superbonus: “Uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali”.