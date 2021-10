Gkn Firenze, bloccati i licenziamenti. Ora confronto e un advisor

Dopo la sentenza del tribunale del capoluogo toscano che ha condannato l'azienda controllata dal fondo Melrose per comportamento antisindacale, le parti si sono riviste al Mise. La multinazionale si impegna a favorire la continuità produttiva e occupazionale pur ribadendo la sua volontà di andarsene. Il ministero assicura che è pronto a mettere in campo gli strumenti a supporto, tra cui il fondo di salvaguardia

Stop ai licenziamenti alla Gkn di Campi Bisenzio. Dopo la sentenza del tribunale di Firenze che ha condannato l'azienda controllata dal fondo Melrose per comportamento antisindacale, le parti si sono riviste giovedì 7 ottobre al Mise e la viceministra Alessandra Todde ha ottenuto che l'azienda, con 422 dipendenti, che produce principalmente componenti destinate alle industrie del settore automobilistico e aerospaziale aprisse un vero confronto. Non sarà quindi attivata la procedura di licenziamento, ottemperando a quanto chiesto dal giudice. Per l'azienda la procedura di liquidazione non è ostativa al percorso. In sostanza, si impegna a favorire la continuità produttiva e occupazionale pur ribadendo la sua volontà di andarsene. Il percorso prevede allora la nomina di un advisor (il ministero propone Invitalia) e un eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali. Il Mise assicura che è pronto a mettere in campo gli strumenti a supporto, tra cui il fondo di salvaguardia.