"Volete trasformare il centro storico di Roma in una zona per ricchi, per le banche e per gli alberghi di lusso in mano ai capitali stranieri. Ci sono residenti del centro storico che vivono del proprio stipendio o della propria pensione. Bisogna abbassare le rendite catastali in periferia non alzarle al centro". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli a Omnibus nel corso di un confronto con il deputato Sel Stefano Fassina