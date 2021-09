Draghi: debito cala con la crescita. Ma è sempre stato così?

Secondo il presidente del Consiglio la crescita è la prima arma per ridurre il debito. Ma non tutti gli economisti ne sono convinti. Anche perché non è possibile ogni anno raggiungere una crescita del 6 per cento del Pil. Lo Skywall

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato nella conferenza stampa di mercoledì che «il debito pubblico è in lieve discesa [...]: è la prima conferma che dal

problema dell'alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita». Nell'aggiornamento del Documento di economia e finanza infatti il governo ha certificato che la maggiore crescita del Pil nel 2021 (che arriverà al +6 per cento) farà scendere il rapporto debito/Pil e anche il deficit previsto per quest'anno e per il 2022.

Non tutti ne sono convinti

La convinzione di Draghi, che ha sostenuto di averla espressa molte volte in passato, non è però condivisa da tutti gli economisti. In tempi precedenti alla pandemia, per esempio, Carlo Cottarelli aveva sostenuto che è un'illusione aumentare la spesa pubblica per stimolare la crescita con l'obiettivo finale di abbassare il rapporto debito/Pil. Anche in tempi recenti il suo Osservatorio sui Conti Pubblici ha diffuso una nota secondo la quale «contare unicamente sull’effetto “denominatore” (l’aumento del Pil) porta a un calo molto lento del rapporto di debito. Se invece si risparmiano un po’ delle entrate che derivano dalla maggiore crescita, allora il rapporto cala molto più rapidamente».

Per la prima volta il debito cala da subito

Per anni, come dimostra il grafico di Mazziero Research, i governi italiani hanno promesso di ridurre il debito pubblico (la linea gialla), senza però riuscire quasi mai a rispettare le previsioni (le linee tratteggiate in bianco). In particolare lo schema era sempre lo stesso: si chiedeva uno sforamento del deficit previsto per l'anno successivo per stimolare la crescita economica, promettendo all'Ue di intraprendere un cammino di riduzione del debito dall'anno successivo. Quasi ogni anno però lo schema si ripeteva, rallentando o talvolta annullando gli sforzi per tagliare il rapporto debito/Pil.