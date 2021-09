Cinque Paesi chiedono alla Bce di eliminare le banconote da 500 euro

Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda hanno firmato un Position Paper per le nuove misure per la lotta al riciclaggio. Tra le proposte, quella di eliminare la banconota viola. Il valore elevato agevolerebbe le attività delle organizzazioni criminali

Sono cinque i Paesi firmatari del Position Paper inviato alla Commissione europea in estate. Insieme alla presentazione delle misure per la lotta al riciclaggio, Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda hanno chiesto l’estromissione totale dai circuiti di pagamento delle banconote da 500.

La circolazione della grande banconota viola diminuisce di anno in anno. La Banca centrale europea aveva già smesso di stamparne di nuove il 1° gennaio 2019 perché considerati strumento che facilita l’evasione fiscale. In Gran Bretagna se n’erano accorti tempo prima. La Serious Organised Crime Agency aveva scoperto nel 2010 che circa il 90% delle banconote da 500 euro in circolazione nel Paese erano nelle mani delle organizzazioni criminali. Per questo motivo gli uffici di cambio avevano smesso di distribuirne.

Valore troppo elevato

leggi anche

Rincari Bollette, da Francia al Germania: le misure degli altri Paesi

Nonostante sia difficilmente falsificabile, il suo valore è troppo elevato e rischia di agevolare attività criminali come riciclaggio e traffico di droga. Consapevoli dei rischi, i cinque Paesi chiedono alla Commissione “di impegnarsi con la Bce per prendere in considerazione ulteriori passi in merito alle banconote da 500 euro, compresa l’introduzione di misure volte a un’eliminazione graduale per consentire la progressiva conversione da parte del pubblico in banconote di taglio più piccolo sotto la supervisione delle banche e della Banca Centrale”.