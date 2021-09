13/15 ©Ansa

Mancano all’appello per il trimestre in corso tre obiettivi in capo al ministero della Transizione ecologica (entrata in vigore del decreto per definire i criteri di selezione dei progetti delle municipalità in materia di gestione dei rifiuti, del decreto sui progetti di economia circolare e del piano per il monitoraggio dei rischi idrologici) e uno in capo al ministero dello Sviluppo insieme con le Pari Opportunità. Si tratta dell’adozione del fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile