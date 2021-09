Rischio contagio per Evergrande? Analisti di Wall Street rassicurano

La società non avrebbe ripagato il debito che scadeva giovedì. In borsa quindi il titolo è precipitato dell'11,6 per cento. Ma secondo la maggior parte degli analisti il rischio di contagio con il resto del mondo resta limitato.

Il gruppo immobiliare Evergrande continua a preoccupare gli investitori . La società non ha infatti comunicato se abbia o meno ripagato gli 83 milioni di dollari di debito nei confronti degli investitori internazionali. Evergrande ha fino a 30 giorni di tempo per farlo, dopo di che scatterà il default. Ma proprio la scarsa trasparenza allarma gli investitori, che nell'ultime seduta hanno venduto le azioni del gruppo facendole crollare dell'11,6%.

Pe quanto la situazione sia preoccupante e possa mettere a rischio la stabilità del sistema finanziario cinese, la maggior parte degli analisti ritiene che non siamo di fronte a una nuova Lehman Brothers e che non ci sia troppo da preoccuparsi per il rischio di contagio nel resto del mondo. Anche la presidente della Bce Christine Lagarde sostiene che l'impatto di un eventuale fallimento di Evergrande schiacciata da 300 miliardi di debito sarebbe poco rilevante per l'Eurozona.

