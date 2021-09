Confindustria applaude Draghi. Bonomi lancia “Patto per l’Italia”

Un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid. Poi un lungo applauso per Mario Draghi, quando il presidente di Confindustria lo nomina. Un sostegno pieno quello dell’assemblea degli industriali riunita a Roma. “Ci riconosciamo nell'esperienza e nell'operato del governo guidato dal presidente Draghi”, dice Carlo Bonomi, “e ci auguriamo continui a lungo nella sua attuale esperienza”.

La concordanza di vedute riguarda molti aspetti della nostra economia. A partire dalla crescita : quest’anno sarà intorno al 6 per cento, un forte balzo che però non è altro che un recupero, dopo il crollo (-8,9%) del 2020 dovuto alla crisi sanitaria. La sfida, secondo Bonomi, è assicurare che il prodotto interno lordo continui a viaggiare a buon ritmo anche in futuro. Gli fa eco Draghi, che auspica che questo andamento sia duraturo.

Bonomi chiede di non rinviare le riforme

leggi anche

Confindustria, Mario Draghi all’assemblea: "Sfida è crescita duratura"

Un obiettivo ritenuto possibile grazie alla spinta dei 200 miliardi europei del Recovery Fund. Ma non solo. Il numero uno di Confindustria incita la politica a non rinviare più le riforme ritenute fondamentali: concorrenza, fisco, pensioni e lavoro. Mercati più liberi, quindi, ma anche meno tasse (Draghi ha assicurato che non saranno aumentate) e – ancora - fine di quota 100 (e neanche soluzioni che le somigliano, sottolinea Bonomi), fino a nuovi ammortizzatori sociali e sistemi per ricollocare chi perde il posto.