Caro benzina: oggi a 1,67 euro/litro, ai massimi dal 2014

Era dal 27 ottobre 2014 che la benzina non costava così tanto. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della transizione ecologica (Mite), il costo medio della verde in modalità self service si è attestato negli ultimi giorni a 1,670 euro per litro, con un aumento pari a 8,58 centesimi. Sette anni fa era arrivato a 1,681. Per quanto riguarda il diesel, il rialzo è stato di 6,58 centesimi, arrivano a quota 1,516 euro per litro.