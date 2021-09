6/10 ©Ansa

Gli argentini si sono specializzati nella produzione di formaggi (Reggianito, Grana Pampeana), in Australia va forte il Perfect Italiano Parmesan. In Canada c’è la moda del Veneto Salami, del provolone e del montasio "made in acero" fino al kit di polveri per fare il Chianti. L'asse franco-tedesco propone i tarocchi alimentari Spaghetti Bolognese e Torti carbonara, Perisecco e Meer Secco parenti poveri del nostro Prosecco. In Cina vanno per la maggiore il Gino Tomato Paste o il Ciao Doppio Concentrato. Il Sudafrica opta per il Mascarpone e l'Olio di Oliva Vesuvio