Tra i requisiti fondamentali per presentare la domanda c’è il valore del modello Isee che non deve superare i 50mila euro. Nello specifico, l’assegno unico ponte riconosciuto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 è di 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi nel caso di Isee fino a 7mila euro. Per i nuclei familiari con Isee compreso tra 7 e 50mila euro, l’importo spettante decrescerà progressivamente