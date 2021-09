Le borse 13 anni dopo Lehman: Wall Street +300%, Milano la peggiore

Sono trascorsi 13 anni dal 15 settembre 2008, quando la banca d'affari americana Lehman Brothers fallì, dando inizio definitivamente alla crisi finanziaria. Da allora i listini finanziari hanno compiuto molti passi. L'indice S&P 500, che rappresenta le 500 aziende più capitalizzate di Wall Street, calò fino a raggiungere il -37 per cento a febbraio 2009. Il listino di New York riuscì a tornare in parità la prima volta a marzo 2010, e oggi veleggia a quasi il +300 per cento rispetto al settembre 2008.

Molto bene ha fatto anche la borsa tedesca di Francoforte (DAX), mentre Londra da allora è cresciuta di poco meno del 50 per cento.

Cenerentola è invece Piazza Affari, che solo ad agosto di quest'anno è riuscita a recuperare i livelli pre-Lehman, sulla spinta dell'incredibile fase positiva che stanno attraversando i mercati finanziari dopo l'inizio della pandemia.