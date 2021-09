5/10 ©IPA/Fotogramma

Previsto un concorso anche nella Marina Militare per il reclutamento di 212 volontari Vfp 4 nelle Forze speciali e componenti specialistiche, compreso il Corpo delle capitanerie di porto. La selezione è rivolta ai volontari in ferma prefissata di un anno della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. La domanda dovrà essere presentata entro il 12 settembre 2021