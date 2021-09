Concorrenza, fisco e giustizia: la roadmap per incassare il Recovery

Sono 36 i provvedimenti - tra vere e proprie riforme, ma anche decreti attuativi, legislativi, regolamenti e leggi quadro - che saranno necessari entro dicembre per incassare i rimborsi europei del Recovery Fund (LO SPECIALE DI SKY TG24).

Anche lo stesso Mario Draghi nella conferenza stampa del 2 settembre ha elencato i provvedimenti più impegnativi per la maggioranza: fisco, concorrenza, giustizia e ammortizzatori sociali. Sono le riforme che andranno approvate entro fine anno. I più di 190 miliardi europei - finanziati soprattutto da tedeschi, francesi, austriaci e olandesi - arriveranno infatti sotto forma di rimborsi, erogati dopo una verifica semestrale del rispetto degli accordi scritti nel Pnrr.

Settembre

Nelle prossime settimane il governo dovrà approvare due provvedimenti rilevanti, previsti inizialmente all'inizio dell'estate ma poi rimandati. Si tratta della riforma del fisco, prevista sotto forma di legge delega con l'obiettivo di semplificare il regime fiscale e sostenere la crescita, e della legge annuale sulla concorrenza, per eliminare rendite di posizione e blocchi al libero mercato. Una legge che in realtà annuale non è sostanzialmente mai stata, perché approvata solo una volta, nel 2017, dopo un iter di due anni.

E poi servirà approvare altri decreti attuativi molto specifici previsti nel Pnrr, su cui il governo ha già in parte lavorato. Si tratta per esempio del decreto ministeriale per la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e quello per l'istituzione del fondo Impresa Donna, previsti entro fine settembre dalle carte europee.