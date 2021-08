Tim Cook sarebbe pronto a lasciare Apple dopo lancio nuovi occhialini

L'indiscrezione è stata riportata da Bloomberg. Il Ceo compirà 61 anni a novembre e starebbe valutando l'uscita dall'azienda non prima del 2025, subito dopo aver messo sul mercato una nuova categoria di prodotti

La convinzione all'interno di Apple è che Cook ( LA FOTOSTORIA ) voglia solo rimanere in carica per supervisionare il lancio di un'altra grande nuova categoria di prodotti, "che probabilmente saranno occhialini a realtà aumentata", scrive Bloomberg.

Cook, che compie 61 anni a novembre, secondo Bloomberg, è quasi sicuro di mantenere la carica di Ceo fino al 2025, poiché un nuovo piano di ricompense con Apple gli ha garantito fino a 1 milione di nuove azioni se fino a quel momento resterà amministratore delegato. Tuttavia, "se volesse prolungare più a lungo, il consiglio di amministrazione di Apple sarebbe più che felice di lasciarglielo fare. Ma ci sono segnali che ciò non sia probabile".

Dieci anni alla guida

approfondimento

Tim Cook, i 60 anni dell'amministratore delegato di Apple. FOTOSTORIA

Nel 2011, il top manager ha preso le redini del colosso tecnologico succedendo al fondatore Steve Jobs, e ha fatto crescere le azioni di Apple di oltre il 1.000%, trasformando l'azienda in una centrale operativa.

Apple sta sviluppando degli occhiali a realtà aumentata che sono abbastanza piccoli da assomigliare alle montature classiche per lanciarli a metà del decennio. Naturalmente, sottolinea Bloomberg nella newsletter, Cook "potrebbe decidere di rimanere più a lungo (o meno), ma la combinazione di fattori - le azioni che pagheranno nel 2025, il lancio degli occhiali, Cook che già dice che probabilmente non sarà al lavoro per altri 10 anni e la sua età - portano a credere che potrebbe ritirarsi tra il 2025 e il 2028".