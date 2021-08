Unicredit-Mps: la partita sui 20mila dipendenti e i costi per lo Stato

In 40 giorni il Mef e Unicredit dovranno trovare un accordo per definire il perimetro della possibile vendita di Mps. Al centro dell'attenzione (anche politica) il destino dei più di 20mila dipendenti e gli eventuali costi per i contribuenti.

Per capire se Monte dei Paschi di Siena andrà in sposa a Unicredit bisognerà aspettare settembre. L’accordo tra il Ministero dell’Economia, che detiene il 64 per cento della banca senese, e il gruppo oggi guidato da Andrea Orcel prevede infatti 40 giorni di tempo in cui si tenterà di determinare quali parti di Mps andranno a Unicredit.

Le condizioni di Unicredit

Orcel ha infatti già messo in chiaro che non ne vuole sapere di accollarsi i costi dell’operazione: l’acquisto non dovrà pesare sul bilancio di Unicredit, che non si prenderà i temutissimi crediti deteriorati, che cioè non hanno speranza o quasi di essere ripagati dai creditori, né le magagne legali di Mps. Da chiarire invece quanti dei più di 20mila dipendenti della banca senese cambieranno casacca, e quanti invece non rientreranno nell’operazione. Anche di questo verrà chiesto conto al Ministero dell’Economia Daniele Franco, che riferirà alle commissioni Finanze di Camera e Senato mercoledì. In termini generali la vendita potrebbe assomigliare a quella delle due banche popolari venete in liquidazione (Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca), acquistate da Intesa San Paolo per il prezzo simbolico di 1 euro nel 2017 dopo essere state ripulite a carico dei contribuenti.

Ascolta a questo proposito l'intervento dell'economista Salvatore Bragantini, ospite a Sky TG24 Business. Bragantini è stato commissario Consob e anche vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza tra il 2016 e il 2017, dopo la gestione Zonin e prima della vendita a Intesa.