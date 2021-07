1/10 ©IPA/Fotogramma

Anche nel mese di luglio arriverà il pagamento sulla carta del reddito di cittadinanza per i beneficiari del sussidio. La somma di questo mese sarà versata il 27 luglio. Per coloro che hanno ricevuto il sussidio per la prima volta, invece, l'accredito è partito dal 15 luglio

