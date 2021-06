Recovery, anche Francia e Germania attendono in settimana ok ai piani

Attesi tra martedì e mercoledì gli ok ai piani dei paesi europei più grandi, Italia compresa. Servirà poi l'approvazione del Consiglio europeo a luglio. Lo Skywall

La Commissione Europea ha valutato positivamente il recovery plan italiano spedito a Bruxelles l'1 maggio scorso. Si tratta del decimo piano nazionale approvato dalla Commissione, assieme a Grecia, Portogallo, Spagna e Germania. Mercoledì è atteso anche il via libera a quello francese.

L'approvazione è uno step necessario perché i fondi che riceverà il nostro paese saranno in parte regalati da contribuenti di altri stati europei. A pagare il Recovery Fund (LO SPECIALE DI SKY TG24) saranno in particolare Germania, Francia e Paesi Bassi. Gli altri governi vogliono dunque essere certi che i fondi saranno spesi come concordato collettivamente. A questo serve l'approvazione di Bruxelles, a cui seguirà - si spera già il 13 luglio - anche la valutazione dei 27 ministri dell'Economia di tutti i paesi membri.